Vier gewonden bij ongeluk tussen Peize en Hoogkerk Twee automobilisten botsten op elkaar, waardoor de Groningerweg is afgesloten (foto: De Vries Media) Vier mensen raakten bij het ongeluk gewond (foto: De Vries Media) Door het ongeluk is de Groningerweg tijdelijk afgesloten (foto: De Vries Media)

Bij een ongeluk met twee auto's op de Groningerweg tussen Peize en Hoogkerk zijn vier gewonden gevallen.

Een automobilist zag bij het oprijden van de N372 ter hoogte van Peizermade een andere automobilist over het hoofd.



Vier inzittenden, onder wie een kind, werden na het ongeluk behandeld in een ambulance. Drie van hen moesten mee naar het ziekenhuis.



De Groningerweg is vanwege het ongeluk helemaal afgesloten voor het verkeer.