Oud-docent Michelinsterwinnaars: Voor mij is het geen verrassing

Niet alleen voor het personeel was het vandaag een spannende dag. Ook Wim Geerling, docent koken op het Drenthe College, zat vanmiddag op het puntje van zijn stoel. Op zijn beeldscherm: de livestream van de uitreiking van de Michelinsterren.

Drie jaar lang gaf Geerling Marleen en Jeroen Brouwer, de eigenaren van De Loohoeve les. Vanaf het begin zag de docent dat ze talent hadden. "Ze waren oprecht geïnteresseerd en altijd nieuwsgierig. Ze vroegen me vaak waarom dingen waren zoals ze waren", kijkt Geerling terug.In 2010 kregen beide hun diploma als zelfstandig werkend kok. "Toen ik hoorde dat ze De Loohoeve gingen runnen, toen wist ik al dat het een succes zou worden", zegt Geerling uit. Het restaurant was al een paar jaar een kanshebber voor een ster.Rond het middaguur werd bekend dat De Loohoeve de Michelinster kreeg. Geerling: "Voor mij was dat een kippenvelmoment. Ik gun het ze enorm. Voor mij is het echt kicken en genieten, maar dat heb ik altijd als een leerling het goed doet."De verwachting is dat het personeel van De Loohoeve vanavond weer in Drenthe zal arriveren. "Ik heb ze al een berichtje gestuurd en ga er vanavond een lekker glas op drinken", laat Geerling weten.