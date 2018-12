Michelinster in Schoonloo: 'Dit is voor ons de kers op de taart'

Het jaar kan niet meer stuk voor Marleen en Jeroen Brouwer van restaurant De Loohoeve in Schoonloo. Na de titels Gouden Koksmuts en Gastvrouw van het Jaar en de geboorte van hun hun zoontje Mees, kregen de twee ondernemers vandaag dan eindelijk die gedroomde Michelinster.

"Dit is voor ons echt de kers op de taart. Ons jaar kan niet meer kapot", lacht een trotse Marleen Brouwer.De afgelopen jaren was al vaker gesuggereerd dat De Loohoeve wel eens een Michelinster zou kunnen krijgen. Toch was de verrassing vandaag groot. "We waren eigenlijk te laat. De eerste sterren waren al uitgereikt", kijkt Brouwer terug. "We zaten nog maar net in de zaal, toen ineens Schoonloo op het scherm verscheen. Dat konden alleen wij zijn."Op het podium kwamen de emoties. "Ik had mij voorgenomen om niet te gaan huilen. Dat hield ik lang vol, totdat het personeel ook het podium opkwam. Ik zag bij onze souschef ook veel emotie. Ik was ook zo blij voor hem, omdat ook zijn droom vandaag uitkwam."Volgens Jeroen Brouwer was het halen van een Michelinster niet een einddoel. "Nee", zegt hij. "Zeker niet. De laatste drie jaar probeerden we steeds een beetje beter te worden. Dat gaat met kleine stapjes. Nu hebben we een ster en gaan we weer verder. Uiteindelijk zou een tweede ster heel mooi zijn, maar eigenlijk moet het nooit draaien om die ster. Je wil je gasten tevreden houden en je wilt dat de zaak goed draait. Maar deze erkenning is heel fijn."Het geheim van De Loohoeve is volgens de Gastvrouw van het Jaar eigenlijk heel simpel. "We koken lekker en zijn gastvrij. We blinken uit in onszelf zijn, door lekker eigenwijs te doen. Op onze kaart staat gewoon wat wij zelf lekker vinden. En of dat nu uit Australië komt, Japan of Papoea-Nieuw-Guinea, dat maakt voor ons niet uit."Zo'n Michelinster komt je natuurlijk niet zomaar aanwaaien. "Het is elke dag keihard werken en veel uren draaien", vertelt Jeroen Brouwer. "Alles moet gewoon steeds top zijn."Volgens Brouwer hoeven klanten niet bang te zijn dat De Loohoeve het ineens 'hoog in z'n bol' krijgt. "We blijven wie we zijn. We gaan echt niet naast onze schoenen lopen." Ook hoeven klanten volgens de restauranteigenaren nu niet ineens te vrezen voor een flinke prijsverhoging.