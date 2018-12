Verhuizing biedt kansen voor meer samenwerking tussen Justitie en Defensie

Het opleidingscentrum van de Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O) van Justitie in Assen verhuist begin volgend jaar naar de Johan Willem Frisokazerne. Op het kazerneterrein worden gebouwen opgeknapt voor de komst van de nieuwe bewoners.

De boevenbusjes van de Dienst Justitiële Inrichtingen zijn het bekendste onderdeel van de Dienst Vervoer en Ondersteuning. Het wagenpark van de dienst verhuisde begin 2016 al naar het kazerneterrein.Een van de gebouwen is inmiddels gerenoveerd en klaar om opgeleverd te worden. "Wat wij hier willen, is een vervoersafdeling met een aantal afdelingshoofden en een aantal administratieve krachten", zegt Jelte Penninga, directeur operatie van de Dienst Vervoer en Ondersteuning.De samenwerking tussen Justitie en Defensie bevalt beide partijen goed. Het plan om de dienst naar het kazerneterrein te verplaatsen ontstond jaren geleden, toen sluiting dreigde voor de Johan Willem Friso Kazerne.Het opleidingscentrum en het magazijn van DV&O zijn nu nog gevestigd aan de Lonerstraat in Assen. Begin volgend jaar wordt de verhuizing in gang gezet. Cursisten komen uit het hele land en kunnen overnachten op de kazerne in Assen.Als het aan directeur Penninga ligt, zou de samenwerking verder kunnen gaan dan alleen het delen van elkaars gebouwen en faciliteiten. De taken van Justitie- en Defensie-medewerkers hebben soms raakvlakken. "Ik vind dat zeker een idee voor de toekomst", aldus Penninga."Een docent van Defensie of een docent van Justitie zou best aan een groep gemengde cursisten les kunnen geven." Het zou dan kunnen gaan om zelfverdediging, het schieten met handvuurwapens of het nemen van een hindernisbaan.Op de Johan Willem Friso Kazerne werken na de verhuizing zo'n honderd mensen van Justitie naast zo'n duizend militairen.