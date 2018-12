Deel dit artikel:













Justitie eist celstraffen voor handel in illegaal vuurwerk In een schuur in Klazienaveen werd vorig jaar 2.000 kilo illegaal vuurwerk gevonden (archieffoto: RTV Drenthe)

Het Openbaar Ministerie eiste vandaag gevangenisstraffen tot één jaar cel tegen vier mannen uit Klazienaveen. Het viertal wordt verdacht van het in bezit hebben van een grote hoeveelheid illegaal vuurwerk.

Geschreven door Jeroen Kelderman

In oktober vorig jaar werden twee mannen opgepakt na de vondst van tweeduizend kilo illegaal vuurwerk in een schuur in Zwartemeer. Twee andere verdachten werden later opgepakt. Een van de mannen was de bewoner van het pand waar het vuurwerk lag.



Strafeis

De officier van justitie eiste een jaar gevangenisstraf, waarvan vier maanden voorwaardelijk tegen een 37-jarige Klazienavener. Twee dorpsgenoten van 38 en 33 jaar hoorden eveneens een gevangenisstraf van een jaar eisen, waarvan een half jaar voorwaardelijk.



Tegen de oudste verdachte, een man van 46, werd een werkstraf van tweehonderd uur geëist. Ook tegen hem eiste het OM een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden. De mannen moeten die celstraf uitzitten als zij binnen drie jaar opnieuw de fout in gaan.



De advocaat van de 33-jarige man stelt dat zijn cliënt niets met de zaak te maken heeft. "Hij heeft alleen contacten gelegd en wist verder van niets."



De rechtbank in Zwolle doet op 27 december uitspraak.