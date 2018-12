Burgemeesters schieten elkaar van grasbaan: Groningen wint

Een zware knal, gevolgd door applaus, was vanmorgen op evenemententerrein De Tippe vlak onder Meppel het startschot van de BOCK-campagne: de Bewust Oplettende Carbid-Knaller.

De campagne leert carbidschieters in vier provincies veilig carbidschieten. Ook deden vier burgemeesters uit de vier noordelijke provincies een wedstrijdje. Nieuwkomer dit jaar: burgemeester Segers van Staphorst, die vorig jaar nog zijn eigen hoed afschoot met een deksel."Helaas is die BOCK-campagne nodig, omdat je toch ziet dat er elk jaar weer gewonden vallen bij het carbidschieten", legt burgemeester Karel Loohuis van Hoogeveen uit. "We zien ook dat daar waar we al jaren bezig zijn, dus in Groningen, Friesland en in Drenthe, dat daar ook het aantal slachtoffers naar beneden gaat."Op veel plekken in het Noorden wordt nog met deksels geschoten in plaats van met ballen: een van de grootste speerpunten van de campagne, daarom luidt de slogan: Een échte BOCK'er heeft ballen. "Het geluid is even hard, dus voor het effect maakt het niet uit waarmee je schiet", verduidelijkt John Schoonheim van stichting Carbidschieten Drenthe. "Als je het voor het geluid doet, kun je het net zo goed met een bal doen."De vier burgemeesters uit de noordelijke provincies, hoofden van de veiligheidsregio's, namen het nog tegen elkaar op. Ondersteund door professionele carbidschieters uit de provincie moesten de burgervaders een bal zo ver mogelijk het veld in schieten. Jaap Kuin van de Pekela's won."Je moet die Groningers toch even wat gunnen na gistermiddag, toen Groningen verloor van Emmen in de laatste paar minuten", grapte Loohuis.