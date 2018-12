Deel dit artikel:













Promotiedagen Drenthe voortaan in De Nieuwe Kolk De dag voor ondernemers wordt voortaan in De Nieuwe Kolk gehouden (foto: archief RTV Drenthe)

Promotiedagen Drenthe ziet er komend voorjaar heel anders uit. Het evenement wordt namelijk niet meer gehouden in de TT Hall, maar verhuist naar De Nieuwe Kolk in Assen.

Ook gaat het evenement voortaan één dag duren, in plaats van twee. Volgens organisator Michel Elzinga lijken de promotiedagen in Assen en Groningen te veel op elkaar. En omdat beide steden dicht bij elkaar liggen, wordt nu voor een andere opzet gekozen.



Op 16 april is De Nieuwe Kolk volgens de organisatie 'hét ontmoetingspunt' voor Drentse ondernemers. Er worden onder meer presentaties en workshops gegeven. Thema's die op die dag voorbijkomen zijn bijvoorbeeld duurzaamheid, innovatie en marketing.