Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Genoeg aanmeldingen voor glasvezel in Noordoost-Drenthe Er zijn genoeg aanmeldingen voor glasvezel (foto: Jeroen Willems / RTV Drenthe) De bekendmaking werd met gejuich ontvangen (foto: Jeroen Willems / RTV Drenthe)

Er zijn genoeg aanmeldingen voor de aanleg van glasvezel in de buitengebieden van de gemeenten Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo. Glasvezel Buitenaf en het Drents Glasvezel Collectief hadden een ondergrens van 45 procent deelname gesteld en die is met 49,6 procent ruim gehaald.

Onder luid gejuich van een volle raadszaal werd het percentage bekendgemaakt. Drie dagen voor de deadline stond de teller nog op 3.541 aanmeldingen, wat gelijk staat aan 43 procent. "Dit is geweldig", zegt ambassadeur Gerard Kooi van Annen. "Het was ontzettend spannend of we het percentage wel gingen halen. We hebben zondag nog bij de supermarkt gestaan om mensen enthousiast te maken voor glasvezel."



'Inwoners hebben zich ingezet'

Directeur Piet Grootenboer van Glasvezel Buitenaf roemde de inzet van de meer dan tweehonderd vrijwilligers en ambassadeurs. Die mensen hebben ervoor gezorgd dat genoeg mensen zich hebben aangemeld voor een glasvezelaansluiting. "Dit is uniek. De inwoners hebben hebben zich zo ongelooflijk ingezet om dit te bereiken. Bij Drenthe denk ik nu niet meer aan de hunebedden, maar aan jullie", aldus Grootenboer.



Iedereen meedoen

De financiële onderbouwing voor glasvezel in Noordoost-Drenthe is door de gemeente Aa en Hunze al goedgekeurd, die heeft een bedrag van 800.000 euro gereserveerd. De provincie en de gemeenten Assen en Tynaarlo moeten nog een beslissing nemen. Gedeputeerde Henk Jumelet is blij dat er in Noordoost-Drenthe glasvezel wordt aangelegd. "Voor ons is het belangrijk dat iedereen mee kan doen. Ik ben blij dat er in Drenthe nu bijna overal een initiatief is en dat hier nu de schop de grond ingaat."



Mensen die gebruik willen maken van het nieuwe glasvezelnetwerk betalen maandelijks 7,50 euro of eenmalig 1.000 euro. Verder moet er een abonnement worden afgesloten met een aanbieder van internet, telefonie en/of tv. Glasvezel Buitenaf gaat de glasvezel aanleggen.