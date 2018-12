Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Gebouw OBS De Marke in Roden onveilig: school sluit per direct de deuren OBS De Marke sluit per direct de deuren (foto: Google Streetview)

Basisschool De Marke in Roden sluit per direct. Reden is dat de vloer van het oudste deel van de school aangetast is door roest.

Volgens de gemeente Noordenveld zou dit bij 'normaal gebruik' niet tot problemen moeten leiden. Toch wil de gemeente naar eigen zeggen geen risico nemen.



Eerder werden scheuren in muren geconstateerd. "Dit was de aanleiding om een nader onderzoek in te stellen. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat de wapening van de vloer in het oudste deel van het gebouw plaatselijk verroest is. De vloeren in dat deel van de school mogen niet te zwaar belast worden", aldus de gemeente.



Voor de kinderen wordt gezocht naar noodlokalen. De gemeente verwacht dat OBS De Marke op 9 januari weer open gaat. Tot die tijd hebben de kinderen alvast kerstvakantie. Ouders worden morgenavond bijgepraat.



Verzakking

Op verschillende plekken in Roden is na de zomervakantie sprake van scheurvorming in woningen. Zo waren al twee woningen in de Roder wijk Middenveld onbewoonbaar verklaard. Ook zijn bij zeker zestien woningen meetapparatuur geplaatst om de situatie in de gaten te houden. Nog twee woningen zijn al gestut.



Onderzoeksbureau CRUX doet onderzoek naar de verzakking in de wijk Middenveld. Basisschool De Marke staat op anderhalve kilometer afstand van deze wijk.