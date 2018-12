Deel dit artikel:













Bewoners verpleeghuis Weiteveen geëvacueerd na brand In verpleeghuis Veltman moesten bewoners naar andere ruimtes worden gebracht vanwege de rook (foto: Van Oost Media) De brandweer was de brand snel meester (foto: Van Oost Media)

In verpleeghuis Veltman in Weiteveen is vanavond brand uitgebroken. De brandweer evacueerde de bewoners die in de aangrenzende vertrekken wonen.

De brand is ontstaan in de processorruimte van het gebouw. "Daardoor hangt er een dikke, vieze rook op verschillende plekken in het gebouw", zegt een woordvoerder van de brandweer.



Bewoners worden opgevangen in andere ruimtes in het gebouw. Volgens de woordvoerder zijn er geen gewonden gevallen en dreigt er geen gevaar voor de aanwezigen. Inmiddels is het sein brandmeester gegeven.



Verpleeghuis Veltman is onderdeel van de Treant Zorggroep.