Supermarktdrama Zuidlaren: 'Gemeente geeft vergunning, maar verhuurt grond niet'

Hij wil graag een tijdelijke supermarkt, omdat de bouw van een definitieve, grote super nog wel even op zich laat wachten. Maar de gemeente lijkt dat plan nu tegen te houden. Daarom sleept de eigenaar van de Albert Heijn in Zuidlaren de gemeente Tynaarlo nu voor de rechter.

De eigenaar heeft nu nog een kleine supermarkt aan de Stationsweg in het dorp. Hij wil graag een grotere supermarkt en heeft bij de gemeente gevraagd of hij een nieuw filiaal mag bouwen op het terrein van de Prins Bernhardhoeve. De gemeente wil daar aan meewerken. Vooruitlopend op de bouw van die grotere supermarkt, wil de eigenaar alvast een tijdelijk filiaal op de nieuwe locatie."De gemeente vond dat goed en er is een termijn van vier jaar afgesproken. De gemeente heeft ook een vergunning verleend", vertelt advocaat Jan van Oosten van de supermarkteigenaar.De vergunning ligt er dus wel, maar nu lijkt de tijdelijke supermarkt er alsnog niet te komen. "Het enige wat nu nog nodig is, is een huurovereenkomst van de gemeente. Want die heeft wel een vergunning verleend, maar moet nu ook de grond beschikbaar stellen. Dat weigert de gemeente nu." De zaak tussen de gemeente en de supermarkteigenaar is op 17 januari.Inmiddels zijn er plannen voor drie supermarkten op het terrein van de voormalige Prins Bernhardhoeve. "Of dat plan er gaat komen, is nog de vraag. Drie supermarkten in een dorpje als Zuidlaren met een grote parkeergarage eronder, de vraag is of dat plan geen luchtkasteel is", aldus advocaat Van Oosten.