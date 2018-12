LTO Noord erkent aandeel in mestdrama met melkvee

Landbouworganisatie LTO-Noord erkent dat er te weinig is gedaan om te voorkomen dat boeren in problemen komen met te veel mest. De nieuwe directeur van de noordelijke tak van LTO, Eise van der Sluis, zegt in De Stentor dat het veel beter had gemoeten.

Landelijk zijn tientallen, mogelijk zelfs honderden boeren in de problemen gekomen. Ze hebben hun stallen uitgebreid, maar hebben niet de bijbehorende rechten voor fosfaatuitstoot. Fosfaat zit in de mest van koeien. Het gaat vooral om boeren die hun stallen op een bepaalde ijkdatum nog niet helemaal vol hadden met koeien. Ook de biologische melkveehouderij wordt getroffen.De problemen ontstonden nadat het melkquotum werd opgeheven. Boeren mochten onbeperkt melk produceren en velen wilden hun bedrijf uitbreiden. Maar de Nederlandse boeren hadden op dat moment al een uitzonderingspositie in Europa, omdat ze eigenlijk te veel mest produceren. Er kwam daarom een nieuw systeem voor fosfaatrechten.Van der Sluis zegt in De Stentor : "Er zijn meer spelers die verantwoordelijk zijn voor de problemen. De rijksoverheid bleef vergunningen afgeven, de Rabobank bleef financieren en de boeren zelf bleven investeren. Maar als je ophoudt met het melkquotum en je weet dat je met je fosfaatvolume al redelijk in de problemen zit, dan kun je de uitkomst voorspellen."Sommige boeren verwijten LTO dat de organisatie te weinig heeft gedaan in de belangenbehartiging. LTO Noord had steviger moeten onderhandelen. Van der Sluis trekt het boetekleed aan."Ik zeg niet dat LTO heeft zitten pitten, die heeft wel degelijk geluiden afgegeven naar het kabinet en ook naar de achterban. Maar toch is het misgegaan en daarin heeft LTO natuurlijk ook wel haar aandeel gehad. We hebben nog wel iets van een demping kunnen regelen, maar je blijft met een aantal knelgevallen zitten waarvan niemand weet hoe het verder moet. Dat is heel zuur. We kijken of we iets voor die boeren kunnen doen, maar dat kunnen we niet alleen.”Ook minister Carola Schouten van Landbouw ziet geen ruimte om boeren in problemen te helpen.