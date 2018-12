Deel dit artikel:













Twintig kinderen solliciteren voor functie in kinderraad Wildlands Wildlands in Emmen krijgt een Kinderraad (foto: RTV Drenthe)

Wildlands Adventure Zoo in Emmen stelt een kinderraad op, die mee gaat denken en praten over de invulling van het dierenpark.

Geschreven door Janet Oortwijn

Komende maandag komen twintig kinderen, die zich hebben opgegeven, op sollicitatiegesprek. Uiteindelijk is het de bedoeling dat tien kinderen in de 'Kinderraad van Advies' komen.



De kinderen komen niet alleen op gesprek, ook een speurtocht door het park is onderdeel van de sollicitatieprocedure. De kandidaten zijn allemaal jonger dan zestien en hebben een abonnement op Wildlands.



De Kinderraad van Wildlands brainstormt vanaf 2019 vier keer per jaar met de directie over ontwikkelingen in en rondom het park. Ze moeten actief meedenken over verschillende thema's, zoals het toevoegen van nieuwe dieren, het aanbod voor schoolreisjes en het verder uitbreiden van speelgelegenheden. Ook kan de kinderraad zelf onderwerpen op de agenda zetten.



De kinderraad wordt op 9 januari geïnstalleerd.