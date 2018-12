Deel dit artikel:













GGD: Bescherm je oren tijdens Oud en Nieuw-feestjes Bescherm je oren tegen harde muziek, adviseert de GGD (foto: pixabay.com)

"Knallend 2018 uit? Bescherm je oren!" Met die slogan waarschuwt GGD Drenthe bezoekers van feestjes tijdens Oud en Nieuw.

De gezondheidsdienst is een proef gestart in de gemeenten Hoogeveen en De Wolden. Bezoekers van nieuwjaarsfeesten krijgen in die gemeenten gratis oordoppen en tips om hun oren te beschermen. De GGD geeft ook adviezen aan de organisatoren van feesten.



Gehoorschade is vaak onomkeerbaar en kan leiden tot oorsuizen of gehoorverlies, zo meldt de GGD. Je kunt de schade oplopen door het luisteren naar te harde muziek.



Tips

De GGD komt ook met drie tips om schade aan je oren te voorkomen:

1. Draag oordoppen;

2. Zorg voor voldoende afstand tot geluidsboxen;

3. Geef je oren regelmatig rust door even een rustige plek op te zoeken.



Zelf geluid meten

Via de app Geluidsmeter kun je zelf uitzoeken hoe hard het geluid is op een feest. Als dit boven de 92dB komt, kun je de bovenstaande maatregelen nemen, zo adviseert de GGD.