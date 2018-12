Moordbroer Admilson niet vervolgd voor granaataanslag Afghanistan

Het Openbaar Ministerie hoeft geen strafproces te beginnen tegen Admilson R. vanwege een incident met een handgranaat in Afghanistan. Dat heeft het militair hof in Arnhem besloten.

Oud-korporaal Admilson R. uit Hoogeveen zit samen met zijn jongere broertje Marcos in de gevangenis, vanwege drie moorden in Drenthe. Het gerechtshof veroordeelde beide mannen tot levenslang voor het doden van Berend Smit uit Dwingeloo en het echtpaar Veenendaal uit Exloo.Admilson was in 2010 op uitzending naar Afghanistan met 112 Pantsergeniecompagnie, toen in een Nederlands legervoertuig een handgranaat ontplofte. De zogenaamde Bushmaster raakte daarbij zwaar beschadigd.Het explosief ging af toen Admilson R. en zijn dienstmakker soldaat Erik Groenendijk zochten naar een iPod. Groenendijk kon het pantservoertuig net op tijd ontvluchten. Volgens hem is Admilson verantwoordelijk voor de ontploffing van de handgranaat.Dat Admilson nu niet wordt vervolgd, is dan ook onbegrijpelijk, vindt Groenendijk. "De uitspraak van de militaire kamer van het gerechtshof is voor mijn cliënt onnavolgbaar", zegt advocaat Sébas Diekstra die Groenendijk bijstaat.Volgens het militair gerechtshof kan de ware toedracht van de ontploffing van de handgranaat in de Bushmaster niet worden vastgesteld: "Het hof is van oordeel dat er in het dossier onvoldoende steunbewijs aanwezig is voor de bekennende verklaring van beklaagde, die hij later heeft ingetrokken."De Koninklijke Marechaussee onderzocht de zaak in 2016 opnieuw, maar dat leidde niet tot heropening van de zaak. Ook al staat in het rapport dat Admilson aan zijn broer bekend heeft dat hij de handgranaat heeft gegooid. Erik Groenendijk begon daarop een procedure bij het militaire hof , die nu dus op niets is uitgelopen.Advocaat Sébas Diekstra kan zich daar niet in vinden en zegt dat het gerechtshof op basis van de bewijzen die er zijn en de bekentenis van Admilson, tot een vervolging had moeten komen.