Stem nu: Wat is het Drentse woord van 2018? Stuur uw Drentse woord van het jaar in (Archieffoto RTV Drenthe)

'Blokkeerfries' is de grote winnaar van de Woord van het Jaar-verkiezing van Van Dale. In Drenthe hebben we natuurlijk veel mooiere woorden, maar wat is de topper van 2018?





Lees ook: 'Akkederen' verkozen tot Drents Woord van het Jaar

Het Drentse woord van het jaar werd in het verleden gekozen door het Huus van de Taol. Die organisatie geeft het stokje nu door aan de regionale omroep.



Wij helpen u natuurlijk graag een eindje op weg. Zo zorgden de 'veraldereerd' (=verbijsterd) om zich heen keken. Ook 'neutelig' (=verdrietig) van worden. Verder werd onder meer bekend dat Assen definitief geen Factory Outlet Center 'kleraosiegeut' (= kledinggoot) in de Drentse hoofdstad.







