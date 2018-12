Assen wil meer grip op kamerverhuur in centrum

De gemeente Assen wil meer sturing op de toenemende aanvragen voor woningsplitsing, kamerverhuur en het ombouwen van panden naar kleine appartementen.

Ambtenaren werken op dit moment aan een plan van aanpak dat begin volgend jaar aan de raad wordt voorgelegd.Het college reageert hiermee op vragen van D66-raadslid Remi Moes, die bang is voor malafide huisjesmelkers en andere misstanden in het centrum van Assen. Doordat de regels in Groningen zijn verscherpt is Moes bang dat deze investeerders zich op Assen zullen richten. "D66 is van mening dat dit geen goede ontwikkeling is om de leefbaarheid en veiligheid van onze stad op een positieve manier te versterken", aldus Moes.In Assen is een concentratie van panden met kamerverhuur in de Singelpassage, Kerkstraat, Oudestraat, Rolderstraat, Nieuwe Huizen en Groningerstraat.Uit de beantwoording van de vragen van D66 blijkt dat de gemeente weinig zicht en invloed heeft op kamerverhuur, zolang dit volgens het bestemmingplan gebeurt. Wel worden panden één keer per twee jaar gecontroleerd op naleving van de bouwvoorschriften en brandveiligheid.