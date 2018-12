Wijster bezorgd over nieuwe opvang in failliete Brink-Akker

Inwoners van Wijster maken zich zorgen over de nieuwe opvang die komt in het gebouw van de failliete De Brink-Akker. Waarschijnlijk komen er bij de nieuwe zorginstelling van Oranjeborg mensen met zwaardere problemen.Toch blijkt in de praktijk dat rond deze zorginstellingen zelden klachten ontstaan.

Het is de bedoeling dat Oranjeborg de voormalige De Brink-Akker in het nieuwe jaar overneemt. Tot het faillissement in oktober werden in Wijster in een beschermde woonvorm mensen opgevangen met een verstandelijke beperking of psychische problemen. Oranjeborg is gespecialiseerd in het begeleiden van mannen die naast een beperking ook te maken hebben met verslaving."Mensen maken zich zorgen, en die zorgen hebben we ook geuit bij de gemeenten", zegt Oscar Rensing van Dorpsbelangen Wijster. "Het is een andere samenstelling dan hoe die oorspronkelijk bij De Brink-Akker was en dan hebben mensen hun bedenkingen erover. Ook omdat er hier al de nodige problemen zijn met de GGZ in Beilen."Rensing voegt daaraan toe dat Wijster een klein dorp is en dat de opvang middenin de bebouwde kom is. Dat zou mogelijk veel prikkels opleveren voor de cliënten van Oranjeborg. "Ik ben geen specialist, maar dat lijkt me niet verstandig", aldus Rensing.Ook de gemeente Midden-Drenthe is nog niet akkoord met de plannen van Oranjeborg. Ze zijn in strijd met het bestemmingsplan, dat alleen de beschermde woonvorm toestaat.Oranjeborg daarentegen zegt de locatie in Wijster juist voor hun doeleinden een goede locatie te vinden. "Er komt een groep mannen in de leeftijd 50 tot 75 jaar oud te wonen die zo onder goede begeleiding in een rustige omgeving oud kan worden", vertelt Frank Fagel directeur externe zaken van Oranjeborg. "De reactie van het dorp en de gemeente vind ik eerlijk gezegd een beetje voorbarig allemaal."Wijster is niet de eerste locatie van Oranjeborg in Drenthe. In De Wijk en in Havelte zijn er al locaties geopend. In Havelte waren bewoners in eerste instantie ook niet enthousiast met de komst van de zorginstelling in het dorp, 36 inwoners maakten bezwaar.Maar daar komt de gemeenschap nu een beetje op terug, vertelt Rob van den Brink van Dorpsgemeenschap Havelte. "Het meeste speelde voor mijn tijd als voorzitter van het bestuur, maar er zijn bij ons helemaal geen klachten binnengekomen. Wij hebben er tot nu toe geen last van gehad of althans als Dorpsgemeenschap Havelte geen commentaar op gekregen."Van den Brink zegt dat de samenwerking goed verloopt. "Ik heb zelfs gehoord dat de mensen uit de zorginstelling als vrijwilliger activiteiten uitoefenen. Bijvoorbeeld bladeren opruimen in het openluchttheater. Dus wat dat betreft kan ik alleen maar positief zijn." Ook Dorpsbelangen in De Wijk zegt deze maatschappelijke betrokkenheid te herkennen.Toch vindt Rensing maatschappelijke betrokkenheid niet genoeg. "Laat ik vooropstellen, ik heb niks tegen de mensen die daar zitten. Iedereen moet echt een plek hebben. Natuurlijk zal het hartstikke mooi zijn als ze hier gaan helpen bij verenigingen. Het moet alleen niet het primaire doel zijn om de mensen hier te plaatsen. Als ik nu hoor dat er 0,8 fte per bewoner op gezet wordt, dan komt daar met 24 cliënten en 20 man personeel een flinke zorglocatie te staan. Dat is significant meer dan de Brink-Akker was."Vrijdag is er een gesprek tussen Oranjeborg en de gemeente Midden-Drenthe. Inwoners van Wijster hopen dat zij in ieder geval snel weten wat ze kunnen verwachten en ook Oranjeborg laat weten uit te kijken naar het gesprek. "Het is bij zoiets belangrijk dat het niet alleen over ons gaat, maar ook mét ons besproken wordt."