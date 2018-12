Deel dit artikel:













Geen geknal op Landgoed Valkenstijn in Assen Bij het landgoed zijn bordjes geplaatst (foto: Leonie van Baarssen)

Landgoed Valkenstijn in Assen-Oost is dit jaar opnieuw vuurwerkvrij. Ook in de buurt van de bijbehorende dierenweide en hondenspeeltuin mag geen vuurwerk worden afgestoken.





Om bezoekers erop te attenderen dat je geen vuurwerk mag afsteken in het gebied, zijn er bordjes geplaatst. Vorig jaar deden die bordjes hun werk goed,





Bekijk ook de reportage die RTV Drenthe vorig jaar maakte bij landgoed Valkenstijn. "Vuurwerk betekent grote stress voor de vele dieren op het landgoed", laat initiatiefnemer Leonie van Baarssen van het landgoed weten. "Het gebied wordt ook veel gebruikt door wandelaars met honden. Het gevaar op uitbreken of wegrennen van dieren is groot als er vuurwerk wordt afgestoken."