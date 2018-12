Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Treant Zorggroep zorgvuldiger met inzetten antibiotica De Treant Zorggroep gaat zorgvuldiger omspringen met antibiotica in de strijd tegen resistentie (foto: RTV Drenthe)

De Treant Zorggroep gaat in de ziekenhuizen in Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal nog kritischer kijken naar het voorschrijven van antibiotica. Uit een proef blijkt dat bij driekwart van de patiënten de dosering kan worden aangepast. Dat is belangrijk om resistentie van bacteriën tegen antibiotica tegen te gaan.

Geschreven door Steven Stegen

In de drie ziekenhuizen van Treant is bij patiënten bij urologie en chirurgie een half jaar lang intensief gekeken naar de manier waarop antibiotica worden ingezet. Daarvoor is een zogenaamd A-team opgezet. "En dat heeft dan niet te maken met de bekende TV-serie uit de jaren '80, nee, het is een antibioticateam", lacht internist en infectioloog Anja Vos.



'Niet minder maar anders'

Dit A-team van artsen keek mee over de schouder van de behandelend arts, waarna in overleg werd gekeken of er bijvoorbeeld gesleuteld kon worden aan de dosering of het soort middel. "Het draait niet zo zeer om minder, maar vooral om anders", zegt Vos. "In de praktijk hield dat in dat de antibiotica soms zelfs gestopt kon worden, of dat de dosering veranderde in de vorm van een tablet", vertelt ze. "Dat gaf wel aan dat het nuttig was om het te doen."



Uit de proef komt naar voren dat in driekwart van de gevallen de dosering kan worden aangepast en dat in een kwart van de gevallen de dosering zelfs worden afgebouwd. Treant is zo tevreden dat de Raad van Bestuur heeft besloten om in alle drie ziekenhuizen en op alle afdelingen A-teams in te voeren. Patiënten kunnen soms ook eerder uit het ziekenhuis worden ontslagen.



Volksgezondheid

Volgens Vos is het terugdringen van het antibioticagebruik van belang. "We hebben een resistentieprobleem in de wereld. Er zijn bacteriën die niet meer goed reageren op antibiotica. Dat komt doordat in sommige landen het antibioticagebruik groot is, waardoor de bacterie resistent is tegen het middel. Dat heeft gevolgen voor de volksgezondheid."