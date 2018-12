Deel dit artikel:













Rotonde bij Assen-Zuid is weer wat minder glad De bovenste slijtlaag is weggehaald (foto: Persbureau Meter) De bovenste slijtlaag is weggehaald (foto: Persbureau Meter)

De rotonde bij Assen-Zuid is vanmorgen stroef gemaakt. De bovenste slijtlaag is weggehaald, waardoor het wegdek nu wat minder glad is. Ook een flauwe bocht in de Jan Palachweg is weer wat stroever.





Door het asfalt wat op te ruwen, moeten nieuwe ongelukken worden voorkomen. Op termijn wordt de gehele toplaag van het asfalt op de rotonde vervangen. Meerdere automobilisten kwamen de afgelopen tijd in de problemen op de rotonde. Uit onderzoek blijkt dat de bestuurders met hoge snelheid de rotonde op rijden. Ze kunnen de bocht niet houden en raken van de weg.Door het asfalt wat op te ruwen, moeten nieuwe ongelukken worden voorkomen. Op termijn wordt de gehele toplaag van het asfalt op de rotonde vervangen.