Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Beveiligers in winkelcentrum Hoogeveen wegens overlast asielzoekers Winkelcentrum De Weide in Hoogeveen (foto: Google Streetview)

Om overlast van asielzoekers tegen te gaan, zijn er in het winkelcentrum De Weide in Hoogeveen twee beveiligers en extra cameratoezicht ingezet.

Het gaat om een groepje asielzoekers uit de extra begeleiding- en toezichtlocatie (ebtl) en een aantal alleenstaande vreemdelingen (amv). Het zou gaan om zo'n tien personen. Door vervelend gedrag, winkeldiefstal, drugshandel en intimidatie zorgen zij volgens bezoekers voor een onprettige sfeer in het winkelcentrum. De bewaking zal er voorlopig tot en met 14 januari volgend jaar zijn.



Gemeentebelangen heeft naar aanleiding van de situatie vragen gesteld aan B en W. Zo wil de partij weten wat de rol van het COA in deze is, wie de bewakingskosten betaalt, of de raddraaiers kunnen worden overgeplaatst naar een andere locatie en waarom de raad niet is geïnformeerd over de problemen in De Weide.