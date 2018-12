Deel dit artikel:













Fiege gaat Initia Hasselt na één seizoen verlaten De oud-bondscoach pendelt wekelijks tussen Emmen en België (foto: RTV Drenthe)

HANDBAL - Joop Fiege gaat Initia Hasselt aan het eind van het seizoen verlaten. De inwoner van Emmen is sinds de zomer in dienst bij de Belgische club uit de BENE-League.

Geschreven door Stijn Steenhuis

Fiege heeft zich verkeken op de reistijd. Twee keer per week reist de oud-coach van E&O en Hurry-Up van Emmen naar Hasselt. In België overnacht hij in een huisje. "Er is een groot verschil tussen twee uur en drie en een half uur reistijd", legt Fiege uit.



BENE-League

Op maandagavond heeft de Amsterdammer zijn keuze aan het bestuur van Initia Hasselt kenbaar gemaakt. "Ze vonden het erg jammer", gaat Fiege verder. "Ikzelf ook. We zijn in de zomer gestart met veel nieuwe spelers in de selectie en we maken progressie. Het is een fijne groep om mee te werken."



Toch heeft Fiege besloten voor het nieuwe seizoen op zoek te gaan naar een andere club. "De vele uren in de auto zijn simpelweg zwaar", geeft hij toe. De oefenmeester vindt het jammer dat hij Initia Hasselt achterlaten moet. "De BENE-League is een mooie en goede competitie."



Duitsland

"Afgelopen week ben ik samen met een aantal andere trainers naar Frankrijk gegaan, waar we een nieuwe cursus voor onze licentie Mastercoach hebben gevolgd", vertelt de oud-bondcoach. Doordat nationale topclubs momenteel zijn voorzien van een trainer/coach blijft Fiege uitkijken naar mogelijkheden in het buitenland. "Wellicht over de grens in Duitsland."