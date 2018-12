Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Kinderen onveilige school Roden halen morgen kerstwerkjes op Voor de leerlingen van De Marke in Roden moeten woensdag 9 januari noodlokalen klaar zijn. (foto: RTV Drenthe/Ineke Kemper) De kleutergroepen kunnen waarschijnlijk wel in hun lokalen blijven. (foto: RTV Drenthe/Ineke kemper)

De leerlingen van basisschool De Marke in Roden mogen morgen per groep nog even naar binnen om hun kerstwerkjes op te halen. De school werd gisteren gesloten, omdat de vloer niet veilig is.

De groepen gaan om de beurt hun spulletjes pakken en komen dan samen met meester of juf. Dan is er tijd om te praten over de toestand en ze kunnen elkaar nog een fijne vakantie wensen.



Groep 1 en 2

Op woensdag 9 januari moet er een nieuw onderkomen voor ze zijn. De gemeente Noordenveld is bezig dat te regelen. Groep 1 en 2 kunnen dan waarschijnlijk wel in hun lokalen blijven, omdat zij in het jongste gedeelte van het gebouw zitten. Daar spelen de veiligheidszorgen niet.



Wethouder Alex Wekema: "Het is niet onveilig om gewoon les te geven, dat zou door kunnen gaan. Maar we hebben ook kerstvieringen en als er heel veel mensen in de school zijn, dan is het niet veilig. Wij willen geen enkel risico lopen."



Hoofdingang

De wapening in de vloer is door roest aangetast. De situatie is het slechtst bij de hoofdingang. Volgens Wekema is het mogelijk dat de vloer het daar begeeft als er veel gewicht op komt. Hij was vanmorgen bij de school. Alle 250 kinderen en hun ouders waren al op de hoogte van het plotselinge besluit; er was vanochtend niemand die zich verbaasd bij het schoolplein meldde.



Inmiddels staat de school vol met verhuisdozen. De gemeente heeft twee locaties op het oog voor noodlokalen. Die moeten de maandag na de kerstvakantie klaar zijn. Het personeel heeft dan twee dagen de tijd om de lokalen in te richten.



Het gebouw, waarvan het oudste deel stamt uit 1955, stond al op de nominatie om gesloopt te worden. Vanavond is er nog een informatie-bijeenkomst voor de ouders.