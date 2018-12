Bollentelers gaan strijd aan met vervuiling water Drentsche Aa

Vijf bollentelers in de buurt van de Drentsche Aa gaan maatregelen nemen om de uitstoot van gewasbeschermingsmiddelen terug te dringen. Op die manier moet vervuiling van het grondwater worden voorkomen.

De telers gaan onder meer hun gewas op een andere manier besproeien. Door bijvoorbeeld lager aan de grond te spuiten, moet de zogenoemde drift worden tegengegaan. Dat betekent dat de gewasbeschermingsmiddelen verwaaien en daardoor op verkeerde plekken terechtkomen.Ze spuiten voortaan op een hoogte van 30 centimeter boven het gewas, in plaats van 50 centimeter, meldt onderzoeksbureau CLM Ook gaan telers hun gewassen op een natuurlijke manier proberen te beschermen tegen de wortellesieaaltjes. Die kleine beestjes kunnen leiden tot wortelrot bij lelies. In de strijd tegen die kleine aaltjes zetten ze Afrikaantjes in.Het is niet voor het eerst dat de plantjes worden ingezet. In de jaren vijftig werden ze ook al gebruikt in de lelieteelt. Later werden ze ingeruild voor chemische bestrijdingsmiddelen.Het project waaraan de vijf bollentelers nu meedoen is onderdeel van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). Dat is een initiatief van boerenorganisatie LTO, om de landbouw te verduurzamen.De ervaringen die de telers met deze maatregelen opdoen, worden gedeeld met andere bollentelers in het stroomgebied van de Drentsche Aa en daarbuiten.