Vier jaar cel voor drugshandel bij No Surrender

Voormalig No Surrender-lid Albert B. uit Nieuw-Amsterdam is veroordeeld tot vier jaar cel voor drugshandel. Een jaar daarvan is voorwaardelijk, bepaalde de rechtbank in Assen.

De rechtbank vindt dat er genoeg bewijs ligt dat de 52-jarige B. tussen oktober en half december 2015 handelde in speed en cocaïne en ook drugs in Duitsland verkocht. Het initiatief voor de handel kwam duidelijk vanuit motorclub No Surrender, stelt de rechtbank. Dat blijkt uit opgenomen gesprekken in het voormalige clubhuis in Emmen.Volgens de rechtbank staat vast dat B. op 10 december 2015 tien kilo speed en xtc naar een plaats in Duitsland in de buurt bij Meppen bracht. Een week later bracht hij ruim honderd gram cocaïne naar dezelfde plaats. Tijdens de deal, waarbij hij bijna 4.000 euro kreeg, werd hij opgepakt.Na bijna twee maanden kwam de Nieuw-Amsterdammer vrij. Daarna ging hij volgens de rechtbank gewoon door met de handel, ook naar Duitsland. Dat bleek onder meer uit afgeluisterde gesprekken aan de telefoon en in zijn auto. “Hij paste zijn werkwijze aan en ging voorzichtiger te werk”, aldus de rechtbank. In 2016 dealde hij onder meer vanuit de stad Groningen.Albert B. ontkende in de rechtszaal dat hij drugs heeft geëxporteerd naar Duitsland. Handel in drugs in Nederland heeft hij bekend. De rechtbank vindt zijn verhalen over waarom hij in Duitsland was – onder meer om honden van een kennis uit te laten – ongeloofwaardig.Het Openbaar Miniserie eiste eind november vier jaar onvoorwaardelijk tegen B. De rechtbank legt één jaar ervan voorwaardelijk op, omdat B. zich aan alle voorwaarden heeft gehouden sinds hij vrij is. Na zijn arrestatie in 2016 zat hij negen maanden in voorarrest. Sindsdien heeft hij de rechtszaak in vrijheid kunnen afwachten.Volgens het OM had B. minstens 11.000 euro verdiend met de drugshandel. Dat bedrag zou hij moeten betalen aan de staat. De rechtbank denkt ook daar anders over: zij veroordeelde de Nieuw-Amsterdammer tot het betalen van bijna 2.400 euro.Medeverdachte Ayhan B. (51) uit Emmen werd door de rechtbank vrijgesproken. De voormalige lijfwacht van captain Henk Kuipers werd verdacht van drugshandel in 2016. Justitie had tien maanden cel tegen hem geëist. Ook de Emmenaar heeft het dealen ontkend. De rechtbank vindt ook dat er te weinig bewijs is.Ayhan B. zit nog wel vast vanwege afpersing bij No Surrender. Die strafzaak dient volgend jaar.