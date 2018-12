Van bieten op de A28 tot extreme droogte: dit zijn de best gelezen berichten van 2018

Het einde van het jaar staat altijd in het teken van lijstjes en terugblikken. Weet jij eigenlijk nog wat er allemaal in het nieuws was afgelopen jaar?

Vandaag blikken we terug op de vijf best gelezen berichten van RTV Drenthe in 2018.Met stip op één staat een verhaal van 19 oktober. Op die vroege vrijdagochtend botsten drie vrachtwagens op elkaar op de A28 bij Assen. Het ongeluk veroorzaakte een enorme ravage op beide weghelften. De hele weg was bezaaid met bieten, die uit een van de vrachtwagens vielen. Bij het ongeluk raakten de drie chauffeurs gewond. De A28 was tot laat in de middag in beide richtingen afgesloten. Of de 44-jarige chauffeur uit Roden, die het ongeluk veroorzaakte, strafrechtelijk wordt vervolgd, is nog niet bekend.Het verhaal van Jessica de Jonge uit Steenwijk staat op plek twee in ons jaaroverzicht. Op 9 juni raakten zij en haar twee zoontjes betrokken bij een ongeluk op de N375 bij Ruinen. De vrouw ving de volle klap van de botsing op, haar kinderen bleven ongedeerd. Zelf kon ze niet uit de auto komen. De twee broertjes van 11 en 7 jaar wel.Omdat zij behoorlijk overstuur waren, ontfermde een man uit Ruinen zich over hen. Na afloop wist ze zijn voornaam en zijn bestemming: André was op weg naar Rotterdam. Op sociale media werd het bericht massaal gedeeld, in de hoop dat hij zich zou melden. Een dag later is hij boven water: André Klaassen uit Hellevoetsluis. Hij was blij dat hij kon helpen, maar vond zijn actie 'niet meer dan normaal'.Schaatser Kjeld Nuis uit Emmen is dé grote man tijdens de Olympische Winterspelen van dit jaar. Op 13 februari pakt hij z'n eerste gouden medaille op de 1.500 meter. Tien dagen later doet hij die prestatie nog eens dunnetjes over op de 1.000 meter . Met een bijna minimaal verschil wint hij van de Noord Harvard Lorentzen. Wat betreft best gelezen berichten, pakt Nuis bij RTV Drenthe het brons.Op plek vier vinden we een bericht over de privéperikelen van Alexander Pechtold en Anne Lok. De voormalig D66-leider had een relatie met Lok, die steunraadslid was in Meppel. Nadat de liefdesrelatie volgens Lok op een pijnlijke manier eindigde, ging het dagenlang over weinig anders.Kon Pechtold bijvoorbeeld nog wel aanblijven als partijleider? Drentse D66'ers waren in september verdeeld. Fractievoorzitter Jeannet Bos van D66 Meppel wilde bijvoorbeeld een duidelijk standpunt van de landelijke afdeling. Ze baalde ervan dat zij als D66-politica werd aangesproken op de affaire. Anderen, zoals D66 Drenthe-voorzitter Mark Sluiter en regiovoorzitter Jan Top van Zuidoost-Drenthe vonden het vooral een privékwestie. Pechtold trad overigens in oktober af, maar daar zou deze affaire niet van invloed op zijn geweest.In een jaaroverzicht kan de extreme droogte van afgelopen zomer natuurlijk niet ontbreken. Op nummer vijf in de lijst van best gelezen berichten vind je nieuws hierover terug. Op 2 augustus werd namelijk besloten dat er extra maatregelen werden genomen vanwege die droogte.De maatregelen kwamen voort uit crisisoverleg met onder meer het KNMI, Rijkswaterstaat, waterschappen en provincies. Wat die maatregelen precies waren, werd later die dag bekend. Uiteindelijk bleek dat de Drentse waterschappen die niet gingen uitbreiden.