De Wolden kan bijna 3,4 ton aan vorderingen op de buik schrijven De Wolden kan een bedrag van bijna 3,4 ton vergeten (foto: RTV Drenthe/Kim Stellingwerf)

Het college van B en W in De Wolden gaat er vanuit dat het dit jaar een bedrag 337.000 euro aan vordering niet meer ontvangt.

Het gaat om om openstaande rekeningen van bijvoorbeeld belastingen, huur of schades. De kans dat deze nog betaald worden is volgens B en W bijna nul. Degenen met schuld aan de gemeente zijn failliet, hebben geen geld of zijn met de noorderzon vertrokken. Bovendien is in veel gevallen ook de inningstermijn van vijf jaar verstreken.