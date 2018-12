Eis: acht maanden cel voor ontvoering kind en geweld

Tegen de 24-jarige A.W. uit Meppel heeft justitie acht maanden cel geëist, waarvan drie voorwaardelijk, voor acht misdrijven. W. wordt onder meer verdacht van het ontvoeren van zijn 3-jarige zoontje, geweld tegen zijn nieuwe vriendin en verkeersdelicten.

De jonge Meppeler zou ook terechtstaan als verdachte in de drugszaak Maggiora. Hij is in 2015 opgepakt in verband met het dealen in cocaïne in de criminele bende rondom drugsdealer Saied H. uit Meppel. H. werd vorig jaar veroordeeld tot acht jaar cel. Zeven handlangers kregen straffen tot drie jaar cel.Op de dagvaarding van W. stond dat hij tussen januari 2014 en half september 2015 heeft gehandeld in cocaïne, maar aan het begin van de zitting gaf de officier van justitie Henk Mous meteen aan dat hij vrijspraak ging vragen. Volgens Mous heeft alleen Meppeler Ivo J. belastende verklaringen over W. afgelegd. J. was de rechterhand van Saied H., die na zijn arrestatie meewerkte met politie en justitie.Mous noemde de verklaringen van J. wel betrouwbaar, maar dat is volgens hem het enige bewijs dat er ligt tegen Meppeler A.W. en dat is te weinig. Wel is er genoeg bewijs dat de Meppeler in juni dit jaar zijn destijds 3-jarige zoontje zonder toestemming van zijn ex-vriendin heeft meegenomen van de crèche. Hij appte haar dat hij niet ging zeggen waar hij was en wilde ook niet zeggen wanneer hij het jongetje ging terugbrengen.Uiteindelijk werd hij tegen de avond met het kind gevonden in de buurt van Hoogeveen en bracht de politie het jongetje naar huis. W. belandde in de cel. In de rechtszaal zei hij dat hij zijn kind graag wilde zien en wanhopig was. Een aantal dagen erna stuurde hij naaktfoto’s van zijn ex-vriendin rond via WhatsApp. Dat deed hij in augustus opnieuw. Die maand probeerde hij ook haar flat binnen te dringen en bedreigde hij haar. Daarvoor betuigde de man spijt in de rechtszaal.Hij ontkende dat hij zijn nieuwe vriendin heeft mishandeld. De jonge vrouw deed in september aangifte. Volgens Mous is wel te bewijzen dat hij haar heeft geslagen in het gezicht en op haar armen. Ook stelt Mous dat bewezen is dat hij een ongeluk met een fietser veroorzaakte in het centrum van Meppel in februari vorig jaar. Hij reed weg zonder zijn gegevens achter te laten en reed ook zonder rijbewijs. Daarvoor moet hij vier maanden rijontzegging krijgen, eiste Mous.Ook eiste hij dat hij zijn ex-vriendin ruim 2.000 euro schadevergoeding betaalt. In totaal zat W. dit jaar twee maanden in voorarrest vanwege de ontvoering en het geweld. Zijn advocaat eiste een celstraf gelijk aan het voorarrest.Op 22 januari doet de rechtbank uitspraak; tegelijk met vijf andere verdachten in drugszaak Maggiora. Tegen hen werden begin deze maand straffen tot anderhalf jaar cel geëist. De zaak tegen de 25-jarige A.A. uit Meppel, die ook wordt verdacht van drugshandel, werd dinsdag uitgesteld. Zijn advocaat wil eerst meerdere getuigen horen. Ook daarover beslist de rechtbank op 22 januari.