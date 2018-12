Bouke Arends ontvangt erepenning van de gemeente Emmen

Bouke Arends heeft vanavond de erepenning van de gemeente Emmen ontvangen. Burgemeester Eric van Oosterhout reikte de penning uit. Dat gebeurde tijdens de installatie van Arends als burgemeester in de gemeente Westland.

Eric van Oosterhout vertelde in een korte speech dat Emmen nog een laatste blijk van waardering wilde meegeven aan de nieuwe burgemeester van Westland . De overhandiging vond plaats in de gemeente Westland.Bouke Arends ontvangt de erepenning omdat hij 31 jaar politiek actief is geweest in de gemeente Emmen, waarvan bijna negen jaar als wethouder. Volgens de gemeente heeft hij veel gedaan voor de economische ontwikkeling van de gemeente. "Zo heeft hij bijgedragen aan de centrumontwikkeling en heeft hij zich ingezet voor het aantrekkelijk maken en het verstevigen van de economische structuur in Emmen", aldus de gemeente.Sinds 1995 wordt de erepenning van de gemeente Emmen uitgereikt. Zo heeft het echtpaar Rensen de eerste penning ontvangen. Daarnaast hebben diverse wethouders de erepenning ontvangen, maar ook muzikant Daniel Lohues en sporter Kjeld Nuis.