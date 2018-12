Spannende dagen voor pony Coco. Het dier is ontsnapt en slaat telkens op hol. Hij moet gevangen worden, maar dat lukt niet. Vandaag was de laatste poging, als die mislukt dan moet Coco worden afgemaakt.

Met een geweer en een flinke dosis verdovingsmiddel kwam dierenarts Peter Klaver naar Drenthe. Hij is gespecialiseerd in het verdoven van onder andere olifanten, nijlpaarden en giraffes. Eerdere pogingen om het dier te verdoven mislukten bij andere dierenartsen.Coco heeft een trauma opgelopen. "Hij is waarschijnlijk geslagen en geschopt door mensen. Hierdoor vertrouwt hij mensen niet meer en slaat hij op hol zodra er mensen in de buurt komen", vertelt de eigenaar van de pony Miriam Groenemeijer.Volgens de dierenarts komt een vergelijkbare klus niet vaak voor "De meeste mensen kiezen voor een andere oplossing bij getraumatiseerde paarden. Ze nemen er afscheid van", vertelt Klaver. Ook Groenemeijer heeft dit overwogen: "Als het vandaag niet lukt, dan schieten we Coco af."Na twintig minuten lijkt het deze keer wel te lukken. De pony gaat in een trailer om vervolgens therapie te krijgen. Op die manier hoopt Groenemeijer dat het dier weer kan socialiseren met mensen.Met een glimlach op haar gezicht doet ze het deurtje van de trailer dicht: "Nu kan het kerst worden voor mij en Coco. Hij hoeft niet dood, want anders had ik nooit meer kerst kunnen vieren", aldus Groenemeijer.De paardenliefhebster heeft er een speciale stichting voor opgericht: Stichting Broken Horses. Met de stichting wil ze bereiken dat Coco en andere paarden en pony's behandeld kunnen worden zodat ze van hun trauma's afkomen en niet afgemaakt hoeven worden.