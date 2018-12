Deel dit artikel:













Sting, Anouk en Lohues op Stadspark Live in Groningen Sting treeft in 2019 op in Groningen, met Daniel Lohues in het voorprogramma (ANP/Zoltan Balogh) De presentatie van de line-up (foto: RTV/DrentheJeroen Willems)

Zanger Sting, de oud-frontman van The Police, komt in juni naar Groningen. Hij treedt, net als Daniel Lohues, op tijdens het nieuwe festival Stadspark Live.

Het is niet de eerste keer dat er een grote naam zoals Sting naar onze bovenburen komt. In 1999 stonden The Rolling Stones in het Stadspark in Groningen. Een jaar later was het de beurt aan Tina Turner. De optredens waren legendarisch, maar nieuwe artiesten van wereldfaam lieten het Stadspark links liggen.



Daniel Lohues

Andere artiesten die op het festival zullen spelen zijn, Anouk, Tom Odell, The Specials, Ronnie Flex & Deuxperience en Daniel Lohues.



Blues- en Hello festival

Het muziekaanbod voor Drenthe ziet er goed uit voor deze zomer. Naast dit festival net over de grens in Groningen kunnen muziekfans genieten van bijvoorbeeld ZZ Top en Lynyrd Skynyrd op het Holland International Bluesfestival in Grolloo. Op het Hello Festival (voormalig Retro Pop) in Emmen Lenny Kravitz aangekondigd.



De kaarten voor festival Stadspark Live gaan vrijdag 21 december om 10.00 uur in de voorverkoop.