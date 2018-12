Deel dit artikel:













Van schoolmeester naar molenaar: 'Hier kon ik echt mijn energie in kwijt' Hans Petit houdt er na dertig jaar mee op (foto: RTV Drenthe)

Hans Petit, beroepsmolenaar op molen De Bente in Dalen stopt ermee. Petit is deze week 69 jaar oud geworden. Tijd om met pensioen te gaan.

Geschreven door Janet Oortwijn

"Ik heb mijn vrouw iets beloofd", verklaart Petit de keuze om nu te kiezen voor zijn pensioen. "Zij is met vervroegd pensioen gegaan en we gaan samen genieten. Zo gaan we volgend jaar een reis maken naar Nieuw-Zeeland."



Enige beroepsmolenaar

In totaal zijn er ongeveer 45 beroepsmolenaars in ons land. "Het wordt wel steeds minder", zegt hij. "Maar we moeten optimaal gebruik blijven maken van de wind. Zo'n molen is heel duurzaam."



Toen de 69-jarige molenaar nog voor de klas stond, raakte hij geïnteresseerd in molens. In 1984 haalde hij zijn diploma, sinds 1988 staat hij op molens. Eerst vrijwillig. "Maar later ging de molenaar hier weg en toen belde iemand van de gemeente of ik dit wilde doen. Eerst een halve baan, later fulltime. Hier kon ik echt mijn energie in kwijt."



Petit werd zzp'er en produceert inmiddels 150 producten. "Allemaal biologisch. Ik heb contracten met verschillende bakkers. Ze vinden het jammer dat ik stop. Ze komen allemaal nog bestellingen ophalen", wijst hij naar verschillende dozen, die klaarstaan om opgehaald te worden.



Op een watermolen

Helemaal molenaar af, is Petit straks niet, bekent hij. "Het is zo geweldig. Ik wil straks graag op een watermolen, in de buurt van de grens. Voor één dag per week."



De molen is nu in bezit van stichting Het Drentse Landschap, wat zij met de molen gaat doen, is nog niet bekend. Zaterdag zijn de molen en de winkel voorlopig voor het laatst geopend.