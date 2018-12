Deel dit artikel:













Hollandscheveld krijgt een aanspreekpunt voor alle zorgvragen Een aanspreekpunt moet de zoektocht naar de juiste zorg vergemakkelijken in Hollandscheveld (foto: Pixabay)

Inwoners van Hollandscheveld moeten zonder belemmeringen zorg ontvangen. Daarom start in januari een proef met een aanspreekpunt voor iedereen die zorg nodig heeft.

De drie jaar durende proef is uniek. Zorgverzekeraars, zorgaanbieders, het ministerie van VWS, de gemeente Hoogeveen en de dorpscoöperatie van Hollandscheveld hebben hiervoor de handen ineen geslagen. Dorpsregisseur Jacomijn de Jong wordt aanspreekpunt. "Voor mij is de proef een succes als het vragen om zorg makkelijker, sneller en efficiënter wordt."



Zorgaanvraag

Mensen met een zorgvraag kunnen zich straks melden bij het aanmeldpunt. Die houdt een goed gesprek en kan vervolgens helpen bij het invullen van de zorgvraag. De Jong: "Nu worden mensen vaak naar verschillende loketten gestuurd. Als je thuiszorg nodig hebt, moet je ergens anders heen dan als je WMO-ondersteuning zoekt. Met dit initiatief hebben deze mensen een aanspreekpunt. Na een gesprek kan vervolgens de zorg worden ingezet die nodig is."



"De proef zou geslaagd zijn als de kwaliteit van de zorg stijgt. Daarnaast zou het mooi zijn als de kosten dalen, maar dat is niet het uitgangspunt", zegt De Jong. "Belangrijkste is dat de zorg laagdrempeliger wordt."