Subsidie voor eigenaren van monumentenpanden

Eigenaren van monumentenpanden krijgen vanaf volgend jaar subsidie voor het onderhoud. Deze regeling komt in de plaats van een belastingvoordeel, waar gemakkelijk misbruik van kon worden gemaakt.

Met de subsidie kan het normale onderhoud van monumenten, die als woonhuis worden gebruikt, deels worden vergoed. Dat meldt de NOS . Zo kan een eigenaar achteraf tot 38 procent terugkrijgen van dakreparaties, onderhoud van goten en regenpijpen, schilderwerk en metselwerk."Dit is een belangrijke stap om ons erfgoed te behouden en aantrekkelijk te houden voor bezoekers en bewoners. Overal in Nederland zijn molens, kastelen, archeologische vindplaatsen, woonwijken en landschappen", zegt minister Van Engelshoven van Cultuur. "We geven hen graag door aan toekomstige generaties.""Het is inderdaad een goed begin, maar het is een kleine stap", laat Frank van der Velden van het Drents Landschap weten. "Maar het is lastig in te schatten wat de impact hiervan is. Als stichting Drents Landschap merken we hier niet zoveel van, omdat wij van andere regelingen gebruik maken. Dit is vooral voor particulieren interessant."Onderhoudswerk aan monumentale woonpanden is vaak duurder dan voor gewone huizen, omdat het aan kwaliteitsvoorschriften voor monumenten moet voldoen. En de overheid wil niet het risico lopen dat de panden door achterstallig onderhoud verkrotten.Eigenaren van Rijksmonumenten die niet als woonhuis worden gebruikt, zoals molens, forten en kastelen, krijgen vanaf volgend jaar 60 procent subsidie voor nieuwe opdrachten voor monumentaal onderhoud.