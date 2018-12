Deel dit artikel:













Ajax verlengt contract met Daley Sinkgraven Ajax heeft het contract met Daley Sinkgraven met een jaar verlengd (foto: ANP/Marcel van Dorst)

Daley Sinkgraven blijft een jaar langer bij Ajax. Hij is nu tot medio 2020 aan de Amsterdamse club verbonden. Sinkgraven kwam in januari 2015 over van sc Heerenveen.

De 23-jarige middenvelder had, onder meer door blessureleed, moeite om tot een vaste waarde uit te groeien bij zijn nieuwe club.



Sinkgraven mikt dit seizoen op meer speeltijd bij Ajax, dat gebruik heeft gemaakt van een optie in zijn aflopende contract. "Ik heb een lastige periode meegemaakt. Dan is het jaartje erbij zeker mooi nieuws'', zegt Sinkgraven, die dit seizoen tot dusver twee keer als invaller fungeerde in de eredivisie. "Ik wil mezelf gewoon weer bewijzen en daar heb ik nu iets langer de tijd voor. Het gaat lekker nu, ik heb er vertrouwen in.''