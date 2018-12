Verdachte van woningbrand Emmerhout wordt opnieuw onderzocht

De 42-jarige Emmenaar die wordt verdacht van brandstichting in zijn eigen huis moet opnieuw geestelijk worden onderzocht. Dat bepaalde de rechtbank in Assen vandaag.

De man raakte in augustus zwaargewond bij de brand in zijn woning aan de Laan van de Eekharst in de wijk Emmerhout. De rechtbank wilde de zaak dinsdag behandelen, maar besloot de zaak op het laatste moment toch uit te stellen, omdat ze vond dat ze te weinig informatie had over de geestelijke toestand van de man.Hij is onderzocht door een psycholoog, maar omdat hij niet volledig heeft meegewerkt, kan die niks zeggen over in welke toestand de man verkeerde toen de brand uitbrak.De rechtbank wil dat er opnieuw een psycholoog, maar nu ook een psychiater en iemand van de reclassering naar de man kijken. Ze hoopt dat er dan duidelijkheid komt over in hoeverre de man toerekeningsvatbaar was. Hij heeft in de rechtszaal beloofd dat hij deze keer wel meewerkt. Uit onderzoek is al gebleken dat de man een laag IQ heeft en lijdt aan meerdere stoornissen.De brand ontstond in de nacht van 15 op 16 augustus vorig jaar op de bovenverdieping van het huis. De bewoner werd zwaargewond gevonden. Hij raakte volgens zijn advocaat Willem Bierens over zijn hele lichaam verbrand en lag een tijd lang in coma. Ook in zijn gezicht zijn de gevolgen van de brand te zien, zo bleek vandaag in de rechtszaal.De man was geestelijk erg in de war en werd, toen hij uit het brandwondencentrum kwam, overgebracht naar een instelling in Zuidlaren. Daar werd hij uiteindelijk zo agressief dat er meerdere mensen aan te pas moesten komen om hem in bedwang te houden. Vanwege zijn agressie is hij overgeplaatst naar Hoeve Boschoord. Daar zit de man nu op last van de rechter op een gesloten afdeling. Hij moet er in ieder geval tot volgend jaar september blijven.De Emmenaar wordt ook verdacht van mishandeling, bedreiging en vernieling in Emmen in mei vorig jaar. Wanneer de strafzaak verder gaat, is nog niet bekend. Volgens zijn advocaat is er te weinig bewijs dat de Emmenaar de brand in zijn huis heeft gesticht.