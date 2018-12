Deel dit artikel:













Financiering glasvezel in Coevorden is rond Gedeputeerde Henk Jumelet feliciteert de vrijwilligers van Glasvezel Zuidenveld (foto: RTV Drenthe/Steven Stegen)

Het lijkt haast niet meer mis te kunnen gaan met de aanleg van glasvezel in de gemeente Coevorden. De ruim 13 miljoen euro die daarvoor nodig is, is toegezegd door onder andere provincie, gemeente Coevorden en Renet.

Geschreven door Steven Stegen

De gemeenteraad van Coevorden stemde vanavond in met een bijdrage van 1,5 miljoen in aandelen in Glasvezel Coevorden BV en daarnaast een lening van 2,9 miljoen. Renet investeert in gelijke mate en het provinciebestuur heeft vandaag ook besloten om 5,6 miljoen te lenen aan de BV.



Het glasvezelinitiatief in Coevorden kent een lange aanloop. Er ontstonden meerdere burgerinitiatieven, die uiteindelijk samen gingen. Het is de bedoeling dat glasvezel voor alle adressen beschikbaar komt. In veel andere gemeenten komen alleen zogeheten witte adressen in aanmerking. Ook hoeven inwoners van Coevorden geen aansluitkosten of een bijdrage aan een coöperatie te betalen.



Kritiek CDA

Alle fracties in de raad van Coevorden vinden het belangrijk dat het glasvezelnetwerk wordt aangelegd. Kritiek was er wel vanuit het CDA in de richting van het college. "Het college had ons als raad meer in dit verhaal mee kunnen nemen", aldus fractievoorzitter Gertjan Zuur.



Wethouder Jan Zwiers (BBC2014) had wel enig begrip, maar wees er ook op dat de gemeente vooral meelift op wat er bij de initiatiefnemers gebeurt. "En we willen als gemeente hierin ook niet achterop lopen. Glasvezel is erg belangrijk voor een goed vestigingsklimaat."



Op 1 april moet duidelijk worden of er voldoende animo is bij inwoners van Coevorden om een abonnement te nemen. 70 Procent van inwoners heeft een intentieverklaring getekend. De aanleg gaat door als tenminste 40 procent een abonnement neemt.