Gesloten basisschool Roden verhuist tijdelijk naar De Hullen

Achter sporthal De Hullen in Roden komen noodlokalen van obs De Marke te staan. Door de sluiting van het schoolgebouw vanwege roestvorming, moet er snel een nieuwe plek komen waar de kinderen naar school kunnen.

Obs De Marke telt 250 leerlingen. Voor zeven groepen komen zo snel mogelijk tijdelijke lokalen beschikbaar. Daar komen later de overige lokalen bij. De leerlingen van de kleuterklassen blijven tot die tijd in het oude schoolgebouw. Hun lokalen bevinden zich in het deel van de school dat geen schade heeft.De parkeerplaatsen achter De Hullen kunnen worden gebruikt als kiss&ride-locatie voor het afzetten van leerlingen.Nu het oude gebouw is gesloten, komen de nieuwbouwplannen voor De Marke in een stroomversnelling. Wethouder Alex Wekema: "We zijn blij dat we de tijdelijke locatie voor De Marke zo snel hebben gevonden bij De Hullen. Maar het moet tijdelijk zijn. We doen ons best om zo snel mogelijk met de bouw van een nieuwe school te beginnen. De bedoeling is dat leerlingen en personeel van De Marke van deze tijdelijke locatie kunnen verhuizen naar een nieuw schoolgebouw."