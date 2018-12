Deel dit artikel:













HZVV verslaat hoofdklasser Genemuiden in beker HZVV bekert verder na een 3-1 zege bij Genemuiden

VOETBAL - HZVV heeft zich geplaatst voor de 1/16e finale van de noordelijke districtsbeker. De Hoogeveense zaterdag eersteklasser versloeg hoofdklasser SC Genemuiden in de tussenronde: 1-3.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Na een ruststand van 0-0 zorgde Yoran Popovic al snel voor de 0-1 en vlak daarna verdubbelde Noah ten Brinke de score. De sensatie werd in de 67e minuut helemaal compleet toen Romano Djababoe de 0-3 scoorde.



Via Omar Kavak kwam de spanning nog enigszins terug in de wedstrijd, maar eigenlijk waren de beste kansen op een treffer in de slotfase voor de Drentse club. Maar het bleef bij 1-3.