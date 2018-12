Gokten de amateurs van Odin'59 op een overwinning tegen FC Emmen?

De amateurvoetballers van Odin'59, die eind oktober FC Emmen uit de KNVB beker kegelden, lijken te hebben gegokt op hun eigen bekerwedstrijd.

Dat blijkt uit een rondgang van de NOS . Gokken op eigen wedstrijden is verboden. "Dit is over het randje", zegt Marjan Olfers, hoogleraar sport en recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam, nadat haar de bevindingen zijn voorgelegd.Het is een spectaculaire gebeurtenis, eind oktober in het KNVB-bekertoernooi. De amateurvoetballers van Odin '59 schakelen eredivisionist FC Emmen in eigen huis uit (1-3). De spelers van de Heemskerkse club zijn door het dolle heen en vieren uitgebreid feest op het veld van De Oude Meerdijk.Iets later is in de kleedkamer bij Odin '59, dat woensdag sc Heerenveen treft in het bekertoernooi, de rust voor even weergekeerd. Spelers zitten onderuitgezakt op de kleedkamerbankjes of staan te kletsen terwijl Nederlandse feestmuziek door de speakers galmt. Maar dan gebeurt er iets opmerkelijks.Opeens is er veel rumoer en klinkt een nieuwe uitbarsting van gejuich. "Ik heb een tientje ingezet", roept Frans van der Slikke, leider van het eerste team, richting keeper Barry van Dijk. Van der Slikke lijkt nog een getal te noemen, maar dat is lastig te verstaan."Er hebben heel veel jongens geld ingezet", reageert Van Dijk op Van der Slikke. Dan klinken enkele seconden wat losse uitroepen. "Ja!", roept de lange spits Eelke de Graaf. De spits loopt naar het midden van de kleedkamer met een telefoon in z'n hand en valt in de armen van reservekeeper Mike van Vliet. De mannen krijgen gezelschap van ploeggenoten en springen heen en weer.Even lijkt het alsof de spelers opnieuw feestvieren vanwege de sensationele overwinning. Maar later blijkt dat het toch anders zit.Een bron binnen de club vertelt aan de NOS dat spelers geld hebben ingezet op een overwinning tegen FC Emmen en dat ze dat ook al deden in de vorige ronde tegen FC Lisse (1-0 zege). De opbrengst zou duizenden euro's bedragen. Een leuk extraatje voor de slecht betaalde amateurs.Voor de wedstrijd tegen FC Emmen kan immers veel geld verdiend worden door in te zetten op een zege van Odin. Je kan bij internationale gokbedrijven bijvoorbeeld twintig keer de inzet terugkrijgen als de amateurs winnen.De NOS vraagt meerdere betrokken spelers of dat klopt, maar zij ontkennen. Trainer Richard Plug is wat toeschietelijker. "Ik was wel zo stom om het niet te doen", zegt hij met een lach over het gokken. "Volgens mij was de quotering best wel goed. Dus ik denk dat ik het ook wel had moeten doen."Op de vraag of het inzetten op een Odin-overwinning misschien te maken heeft met vertrouwen in eigen kunnen, reageert Plug schalks: "Ik denk dat het meer met de quotering te maken had."Een voetbalclub die geld inzet op een eigen overwinning en daarmee een extraatje scoort. Is dat niet heel onschuldig? Nee, zeggen de reglementen van de KNVB. Die verbieden weddenschappen op iedere wedstrijd in je eigen competitie. Simpel gezegd: als jouw team meedoet, mag je geen geld inzetten op wedstrijden in dat toernooi. Laat staan je eigen wedstrijden."Op het moment dat je gaat gokken op wedstrijden waar je zelf aan mee doet, zelfs als dat gaat om winst, worden de risico's op matchfixing groter", geeft hoogleraar Olfers als reden aan. "Omdat de prikkel om te willen winnen mogelijk kan uitlokken om bijvoorbeeld gunsten te verlenen aan andere partijen."De hoogleraar stelt dat een onderzoek van de KNVB naar de kwestie een logische vervolgstap is. Spelers die gokken op eigen wedstrijden riskeren een schorsing.De KNVB wilde niet voor de camera reageren, maar schrijft wel in een e-mail: "Gokken op eigen wedstrijden is niet toegestaan", stelt de voetbalbond. "Dat staat in de reglementen van de KNVB."De bond schrijft: "Indien er aanwijzingen bestaan dat is gehandeld in strijd met dit reglementaire verbod, zal dat worden onderzocht door in eerste instantie onze integriteitseenheid. Indien daartoe aanleiding bestaat, kan de aanklager tuchtrechtelijke vervolging instellen. Op dit moment hebben wij geen formele melding ontvangen over spelers die op hun eigen wedstrijd hebben gegokt."De teammanager van Odin geeft in een reactie aan dat de club tijd wil hebben om de kwestie uit te zoeken, maar dat Odin niet op de hoogte was van het inzetten op eigen wedstrijden. Wel geeft de teammanager aan dat de spelers een potje hebben om mee te gokken, maar dan op bijvoorbeeld buitenlandse wedstrijden.Ook FC Emmen is om een reactie gevraagd, maar de club wil op dit moment geen commentaar geven en wacht af wat de KNVB doet.