Patrick werd Patricia, maar kreeg spijt Patrick uit Emmen kreeg spijt van zijn operatie (foto: screenshot promo Zembla/BNNVARA)

"Ik weet gewoon duizend procent zeker dat ik een homoseksuele man ben en daarvoor is het een ramp wat er met mij is gebeurd."

Patrick de Veen (40) uit Emmen ondergaat tien jaar geleden een geslachtsveranderende operatie, hij wil al jarenlang vrouw worden. Maar al snel krijgt hij spijt.



Angsten

"Ik had een hele garderobe, met kleding, schoenen en leuke sieraden. Ik zag er best geslaagd uit, alleen ik voelde me er niet happy bij. Ik had grote angsten en ik ben ook niet vaak buiten geweest", vertelt Patrick.



De Emmenaar doet zijn verhaal in het televisieprogramma Zembla, dat vanavond wordt uitgezonden op NPO 2. Voor veel mensen die in het verkeerde lichaam geboren zijn, biedt een geslachtsveranderende operatie uitkomst. Maar wat als je er na de operatie achterkomt dat je je eigenlijk ook helemaal niet thuisvoelt in je nieuwe lichaam?



Diepe put

"Enkele maanden na de operatie viel ik in een hele diepe put. Het besef wat er bij mij gebeurd is en dat zoiets nooit meer terug kan. Dat je hiermee moet leren leven. Ik had spijt, het hoort niet bij me. Elke dag heb ik zoiets van: haal dit bij me weg. Als ik onder de douche moet, ga ik met een handdoek voor de spiegel staan. Ik wil het niet meer zien", aldus Patrick in Zembla.



Psychiaters van het UMCG zien in Patrick geen transseksueel bij het eerste contact in 1999. Pas als hij in 2006 opnieuw aanklopt bij het ziekenhuis, lukt het hem om in aanmerking te komen voor de operatie. Hij doorloopt met succes een proef waarbij hij zich in het openbaar als vrouw moet presenteren. Maar drie maanden na de operatie krijgt Patrick spijt.



"Als ik later mijn dossier opvraag, moet ik lezen dat ik helemaal geen transseksueel ben. Dat hadden ze me tenminste moeten mededelen. Dan had ik ze de rug kunnen toekeren en naar huis kunnen gaan."



Euthanasie

De huidige psychiater van Patrick denkt dat ze bij het UMCG destijds niet goed hebben doorgevraagd. Hij werkt met meer transgenders, die spijt hebben van hun operatie.



Na jaren van therapie is bij Patrick ondraaglijk en uitzichtloos lijden vastgesteld. Hij heeft toestemming voor euthanasie. Zijn psychiater wil hem hierbij helpen. "Als ik tegen Gert zou zeggen: 'Ik wil een einde aan mijn leven', dan helpt hij mij. Alleen ook dat is weer een hele grote stap en dat is ook onherroepelijk", aldus Patrick.