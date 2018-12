Extra voorstellingen van De grote Boswachtersshow in De Onlanderij

Afgelopen weekend ging De grote Boswachtersshow in première in De Onlanderij. In deze show neemt boswachter Bart de bezoekers mee in de wondere wereld van de natuur. De belangstelling is zo groot dat er extra shows ingepland zijn.

Voor Bart Zwiers, boswachter bij Natuurmonumenten, is het de eerste keer dat hij op de planken staat. Hij heeft de show zelf bedacht en gebaseerd op zijn ervaringen tijdens het werk als boswachter, maar ook op persoonlijke verhalen uit zijn reizen over de wereld."Drie shows op één dag is behoorlijk pittig, maar het ging goed. Ik vind het bijzonder hoe aandachtig de kinderen zijn. Ze vinden het allemaal reuze interessant," aldus Zwiers. En dat is misschien ook niet gek; het gaat over poema's in Patagonië, jonge vossen die over zijn schoenen buitelen en poepende zwarte sterns, om maar enkele verhalen te noemen.Voor de kinderen is het opletten geblazen, want Zwiers betrekt het publiek bij de voorstelling. Tijdens de hele show stelt hij vragen in de 'petje op, petje af'-quiz. De winnaar van de quiz mag op avontuur met boswachter Bart.Komend weekend speelt Zwiers vijf voorstellingen , twee op zaterdag en drie op zondag. Op Tweede Kerstdag is de laatste mogelijkheid omte zien.