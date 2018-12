In welke spelersbus moet FC Emmen rondrijden?

In welke kleur bus moet de spelersselectie van FC Emmen na de winterstop rondrijden? Dat vraagt de club via haar website en sociale media aan haar supporters. De keuze bestaat uit een zwart en een rood exemplaar.

FC Emmen heeft voor de winterstop nog een wedstrijd op de planning staan: zondag neemt de club het thuis op tegen Willem II.Op 20 januari wordt de competitie in Emmen hervat tegen PSV. Het weekend erna rijden de spelers, in een zwarte of rode bus, naar Venlo, waar VVV de tegenstander is.