Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Bustarieven in Drenthe gaan omhoog Busritten worden per 1 januari 2019 duurder (foto: Kim Stellingwerf/RTV Drenthe)

Met de bus reizen in Drenthe en Groningen wordt vanaf 1 januari 5,75 procent duurder.

Dit heeft te maken met twee landelijke ontwikkelingen. Het kabinet schroeft het btw-tarief voor het openbaar vervoer op van 6 naar 9 procent. Daarnaast is de landelijke verhoging van het OV dit jaar 2,84 procent.



OV-chipkaart goedkoopst

Het goedkoopst is om te reizen met een OV-chipkaart. Hiervan is het instaptarief 0,96 procent en het kilometertarief 0,166.



Bij het Dalvoordeel Noord Nederland-abonnement ligt de kilometerprijs lager. Met dit abonnement, van 25 euro per jaar, krijg je 40 procent korting. Dit geldt alleen voor ritten na 09.00 uur en in het weekend.



Alleen met pin

Reizigers kunnen in de bussen van Drenthe en Groningen nog steeds buskaartjes kopen. Deze kosten straks 2,70, 5,40, 8,10 en 10,80 euro, afhankelijk van de reisafstand en de reisduur. De Dal-Dagkaart wordt 10,80 euro.



In een groot aantal bussen kun je alleen nog betalen met pinpas. Vanaf 15 december 2019 geldt dit in alle bussen.