WMD wil oud-bestuurders horen over miljoenstrop Indonesië De WMD wil oud-bestuurders horen (foto: archief RTV Drenthe)

De rechter besluit binnen vier weken of de Waterleiding Maatschappij Drenthe (WMD) oud-bestuurders mag horen over het miljoendebacle rond projecten in Indonesië.





Indonesië

De voormalig directeur wordt verantwoordelijk gehouden voor een grote financiële strop bij de WMD. Hij mocht tot 3,5 miljoen euro investeren in projecten in Indonesië. Uiteindelijk bleek hij 17,5 miljoen euro uit te hebben gegeven.



De projecten, die startten rond 2005, liepen uit op een mislukking en 13 miljoen euro moest worden afgeboekt. De WMD wil weten waardoor het destijds zo mis kon gaan. Met het horen van getuigen moet er meer duidelijkheid komen.



'Weinig herinneren'

Wie de WMD, naast Hoogsteen en accountants, precies wil horen kan de woordvoerder van het bedrijf niet zeggen. Maar volgens



Volgens de krant heeft een deel van de benaderde oud-bestuurders al aangegeven zich weinig meer van de bewuste periode te kunnen herinneren. Hoogsteen zelf zou van mening zijn dat alle informatie al beschikbaar is.



Lees ook: Provinciale Staten handelden niet in WMD-debacle Indonesië