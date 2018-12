Op pad in de Drentse natuur: het Evertsbos

ROEG! is deze week samen met boswachter Kees van Son te vinden in het Evertsbos. Dit bos ligt tussen Eext en Anloo in het noorden van Drenthe.

Het bos is vernoemd naar houthandelaar Everts uit Oost-Groningen die hier steeds meer grond aankocht en in 1914 de eerste bomen plantte. Ook plantte hij uitheemse bomen, zoals de mammoetboom of reuzensequoia, waarvan de eerste drie in 1926 de grond in gingen.Als houthandelaar had hij een flink aantal bomen laten sneuvelen en het verhaal gaat dat hij dit goed wilde maken door de aanleg van een bos. Na zijn overlijden in 1952 is hij, samen met zijn vrouw die al in 1936 was overleden, begraven in zijn eigen bos.In 1953 begon de familie Everts met de aanleg van het Pinetum Ter Borgh, een naaldbomentuin van ruim twee hectare. Je vindt hier meer dan vierhonderd naaldbomen uit de hele wereld waaronder exotische naaldbomen, zoals de Japanse ceder en de Chinese mammoetboom of watercipres. De tuin is open voor het publiek.In 1972 werd de inmiddels 160 hectare eigendom van Staatsbosbeheer. Officieel heet het bos nu 'Boswachterij Anloo'. Het is een gevarieerd gebied waarin het bos, vennen en heide elkaar afwisselen.Naast afwisselende natuur biedt het Evertsbos een kijkje in het verleden. Er ligt een hunebed en er zijn enkele grafheuvels zichtbaar. Ook staat er een oorlogsmonument voor de verzetsmensen die zich hier verscholen in een onderduikershol maar in 1944 door de nazi's ontdekt werden.Heb je zin gekregen om zelf een kijkje te nemen in dit verrassende bos? Trek dan je wandelschoenen aan en volg deze route langs alle hoogtepunten in het gebied. Informatie over een bezoek aan het Pinetum ter Borgh vind je op deze website