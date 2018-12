Deel dit artikel:













Watertoren in Assen schittert in allerlei kleuren De watertoren is in verschillende kleuren uitgedost (foto: WMD)

Een wens van omwonenden van de karakteristieke watertoren in Assen is in vervulling gegaan. De toren is tijdens de donkerste dagen van het jaar verlicht.

Het initiatief komt van de Waterleiding Maatschappij Drenthe (WMD). "De WMD heeft op Open Monumentendag veel vragen gekregen over de watertoren. Een van de meest gestelde vragen was: kunnen jullie de toren verlichten?", zo meldt de WMD.



En zo geschiedde. In samenwerking met de gemeente is er verlichting in de toren aangebracht en nu schittert hij elke avond in verschillende kleuren.



Geen functie

De watertoren heeft tegenwoordig geen functie meer. Vroeger werd de toren gebruikt om druk op de waterleiding te krijgen. Tegenwoordig gebeurt dat met pompen. Er wordt nagedacht over een herbestemming voor de toren, mogelijk komen er huizen in, of kantoren.