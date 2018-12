Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Inbraak in gloednieuwe tandenwitpraktijk in Emmen: 'Domper, maar we gaan door' Filiaalmanager Rosalinde Mol en eigenaar Wesley Pieterse voor de praktijk (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe) Het raampje waar de inbrekers door naar binnen zijn gegaan (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

Het was even schrikken voor de medewerkers en eigenaren van tandenwitpraktijk Natural White in Emmermeer in Emmen.

Geschreven door Janet Oortwijn

In de nacht van zondag op maandag hebben inbrekers voor duizenden euro's apparatuur gestolen en flinke schade aangericht. De praktijk was nog maar twee maanden open.



"Dat was heel erg vervelend. Een naar gevoel dat wij ongewenst bezoek hebben gehad", zegt eigenaar Wesley Pieterse. "Ze hebben de tv's met flinke kracht van de muren getrokken."



Via het raam

De inbrekers zijn via een klein raampje in de kelder naar binnen gegaan. "Alles was een bende", zegt filiaalmanager Rosalinde Mol. Pieterse: "Gelukkig zijn we verzekerd. Wel een domper, maar we wilden gewoon zo snel mogelijk weer open en dat hebben we gedaan."



"De politie heeft het ook super opgepakt. Ze waren heel betrokken", vervolgt de eigenaar. Er hingen geen camera's bij het pand. "De politie heeft wel sporen gevonden, maar meer kan ik daar niet over zeggen."



De praktijk neemt na de inbraak extra veiligheidsmaatregelen, zoals het ophangen van zichtbare en niet-zichtbare camera's. "Dit gaat ons niet nog een keer gebeuren."