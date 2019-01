Deel dit artikel:













Soort van de maand: de klapeksterquiz Hoeveel weet jij over de klapekster? (foto: Free Nature Images/Harry van Oosterhout)

Vorige maand hebben we de klapekster in het zonnetje gezet. Dat deden we samen met Heel Drenthe Zoemt, Staatsbosbeheer en IVN Regio Noord. Nu is de beurt aan jou: hoeveel weet jij over de klapekster?